بالفيديو.. الاحتلال الصهيوني يعتدي على مرابطة جزائرية في المسجد الأقصى

اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني، على جزائرية مقيمة بفرنسا وشقيقها، كانتا مرابطتين داخل المسجد الأقصى المبارك.

وذكر مركز حنظلة للأسرى والمحررين، أن قوات الاحتلال اعتدت على شقيق الفتاة خلال تواجده برفقتها في باحات المسجد الأقصى.

وأظهر فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتداء جنود الاحتلال على الفتاة الجزائرية، قبل اعتقالها واقتيادها للتحقيق. حيث ظهرت الشابة الجزائرية وهي وسط مجندتين في بوابات الأقصى.

وقام جنود الاحتلال الصهيوني بنزع حجاب الفتاة الجزائرية واقتيادها بعنف.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم، المسجد الأقصى المبارك، لحماية اقتحامات المستوطنين لإحياء ما يسمى “عيد الاستقلال” المزعوم.

وفي فيديو آخر يظهر شقيق الشابة المرابطة الذي بدا وهو يتحدث باللغة الفرنسية. بعدما سأله أحد الفلسطينيين عن جنسيته قائلًا إنه فرنسي من أصول جزائرية. وشرطة الاحتلال اعتقلت شقيقته التي كانت في ساحات المسجد الأقصى.

كما كانت جماعات استيطانية صهيونية قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى. بمناسبة ذكرى تأسيس الكيان الصهيوني الذي يصادف اليوم.

كما سبق وأن دعت فعاليات وطنية ودينية فلسطينية إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى. فيما حذّرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من اقتحام المسجد الأقصى بالقدس، معتبرة ذلك لعبًا بالنار.