بالفيديو.. الاعتداء على لاعب اتحاد الحراش خلال مواجهة جمعية الخروب

انتهت مباراة جمعية الخروب واتحاد الحراش بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف، بملعب “عابد حمداني” بالخروب. ضمن منافسات القسم الثاني هواة.

وعرفت المباراة تسجيل المهاجم أمين لعور الهدف الوحيد للصفراء وسط أجواء مشحونة.

حيث تم الاعتداء عليه بطريقة وحشية على مستوى الرأس بعد تلقيه حجرا طائشا. وهي الإصابة التي أجبرته على الخروج من الملعب لتلقي الإسعافات.