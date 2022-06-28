بالفيديو.. الاهلي السعودي يودّع دوري المحترفين السعودي وسط حسرة وبكاء

ودّع الأهلي السعودي منافسة دوري المحترفين السعودي للمرة الاولى في تاريخه الكروي بعد تمركزه في المركز 15. و ما قبل الأخير.

وتسبّب التعادل السلبي الذي جمع بين الأهلي السعودي و الشباب في الجولة الختامية بالسقوط إلى الدرجة الأدنى.

كما سيتوقّف داربي مدينة جدة بين الغريمين الأهلي والإتحاد عن اللعب الموسم المقبل بعد 65 عاما من الظهور.

وعرفت نهاية المباراة حسرة وحزن كبير جدا من المسؤولين والانصار الذين كانوا حاضرين وسط بكاء ودموع اللاعبين الذين تسبّبوا في السقوط.

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