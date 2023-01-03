بالفيديو.. البرازيل تودّع الأسطورة بيليه من ملعب “سانتوس”
بقلم عزيز طالبي
حظر جنازة أسطورة كرة القدم بيليه في البرازيل جمهور غفير جدا إلى جانب أساطير كرة القدم العالمية ورئيس الفيفا انفانتينو.
كما حظرت عدد من الوجوه البارزة في الساحة الكروية إلى جانب جمهور غفير من البرازيليين إلى ملعب “فيلا بل ميرو” لإلقاء النظرة الأخيرة على بيليه قبل دفنه بمقبرة “سانتوس”.
وقال انفانتينيو لقناة “بيان سبورتس” القطرية “بيليه لقد منحنا مشاعر لن تنسى”.
وأضاف رئيس الفيفا ” أعتقد أني من الواجب آن أكون هنا ممثلا للفيفا”.
لقطات لوصول نعش أسطورة كرة القدم البرازيلية #بيليه إلى ملعب #سانتوس قبل الجنازة
ستقام مراسم جنازة مفتوحة للجمهور الإثنين وتستمر 24 ساعة في ملعب سانتوس#أخبار_الآن pic.twitter.com/tCpT8KDya9
— Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) January 2, 2023
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