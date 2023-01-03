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الرياضة

بالفيديو.. البرازيل تودّع الأسطورة بيليه من ملعب “سانتوس”

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. البرازيل تودّع الأسطورة بيليه من ملعب “سانتوس”
البرازيل
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حظر جنازة أسطورة كرة القدم بيليه في البرازيل جمهور غفير جدا إلى جانب أساطير كرة القدم العالمية ورئيس الفيفا انفانتينو.

كما حظرت عدد من الوجوه البارزة في الساحة الكروية إلى جانب جمهور غفير من البرازيليين إلى ملعب “فيلا بل ميرو” لإلقاء النظرة الأخيرة على بيليه قبل دفنه بمقبرة “سانتوس”.

وقال انفانتينيو لقناة “بيان سبورتس” القطرية “بيليه لقد منحنا مشاعر لن تنسى”.

وأضاف رئيس الفيفا ” أعتقد أني من الواجب آن أكون هنا ممثلا للفيفا”.

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