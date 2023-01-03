بالفيديو.. البرازيل تودّع الأسطورة بيليه من ملعب “سانتوس”

حظر جنازة أسطورة كرة القدم بيليه في البرازيل جمهور غفير جدا إلى جانب أساطير كرة القدم العالمية ورئيس الفيفا انفانتينو.

كما حظرت عدد من الوجوه البارزة في الساحة الكروية إلى جانب جمهور غفير من البرازيليين إلى ملعب “فيلا بل ميرو” لإلقاء النظرة الأخيرة على بيليه قبل دفنه بمقبرة “سانتوس”.

وقال انفانتينيو لقناة “بيان سبورتس” القطرية “بيليه لقد منحنا مشاعر لن تنسى”.

وأضاف رئيس الفيفا ” أعتقد أني من الواجب آن أكون هنا ممثلا للفيفا”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]