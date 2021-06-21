بالفيديو.. البرايجية غاضبون ويُنددون بضربة الجزاء “الخيالية” الممنوحة للوفاق

غادرت تشكيلة أهلي البرج، أرضية ملعب 8 ماي 1945، وهي في حالة غضب شديد بسبب الطريقة التي خسروا بها القمة المحلية أمام وفاق سطيف، بعد ضربة الجزاء الممنوحة للوفاق والتي سمحت له بافتتاح باب التسجيل.

وعبّر المُدرب بدر الدين عابد، عن حسرته مما تعرضت له تشكيلته في ديربي الهضاب وصرّح قائلا لتلفزيون النهار :”أهدروا الحق، لولا ضربات الجزاء، الوفاق لم يكن ليُسجل علينا ولو لعبنا لأربع ساعات”.

وإحتج نمور البيبان، على ركلة الجزاء الأولى المُصفرة لصالح دغموم، مُؤكدين بأن هذا الأخير هو الذي إرتكب مُخالفة على مُدافعهم لا العكس ولكن حكم اللقاء كان له رأي آخر، حسب وجهة نظر “البرايجية” دائما.

يُشار بأن النسر الأسود، تغلب على جاره بهدفين دون رد، عشية يوم أمس، بركلتي جزاء من تسجيل غشة وجحنيط، مُعززا صدارته للترتيب العام.