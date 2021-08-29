بالفيديو.. البرق يضرب برج الساعة بمكة المكرمة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمصور سعودي، خلال ضرب البرق لبرج ساعة مكة المكرمة الشهيرة المطل على المسجد الحرام.

ونقلت القناة السعودية عن المصور عبد الله الشريف قوله “ما أن تراكمت السحب في السماء. صعدت إلى سطح منزلي لالتقاط وميض البرق، حتى تمكنت من التقاط وميضها مع ساعة مكة بين المغرب والعشاء”.

وأضاف “تابعت اتجاه السحب واخترت أهم معلم في طريقها، وهى ساعة مكة الشهيرة. فالأدوات المتواجدة لدي، ومتابعة الحالة الجوية، سهلت مهمة التصوير في هذه اللقطات”.