بالفيديو.. البرلماني سليمان سعداوي يثمن إستحداث وزارات تعنى بالمناطق الصحراوية

الوطني
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بالفيديو.. البرلماني سليمان سعداوي يثمن إستحداث وزارات تعنى بالمناطق الصحراوية
بقلم مصطفى.ق

ثمن البرلماني سليمان سعداوي إنشاء وزارات تعنى بالمناطق الصحراوية من الجزائرية ، على غرار وزارة الفلاحة الصحراوية.

وتناول البرلماني سليمان في بث مباشر له على صفحته الرسمية في فايسبوك  مشكلة أساتذة الرياضة المردسية في الجنوب، كما عالج مشكل تشغيل الشباب في الجنوب الجزائري.

وقال أن سياسة تشغيل الشباب لا بد أن تتغير، كما لابد للحكومة ان تعطي اهمية للمناطق الصحراوية التي تدر على البلاد الكثير.

وعن الوزراء الجدد قال سعداوي أن الوزير الذي يثبت كفاءته بعد 3 أشهر لا بد أن يشكر، أما من يثبت فشله فلا بد أن يرحل.

وعن الأوضاع في ليبيا قال سعداوي أنها تؤثر مباشرة في الوضع في الجزائر، فلا بد من التكاتف لصون استقلال الجزائر.

وقال أن هذا لا يكون إلا بالتكاتف الشعب مع جيشه، وحذر من الطعن في الجيش الوطني الشعبي.

Publiée par ‎سعداوي سليمان البرلماني‎ sur Samedi 4 janvier 2020


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