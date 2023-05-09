بالفيديو.. البطل الجزائري دريس مسعود يصنع الحدث في الدوحة

صنع البطل الجزائري في رياضة الجيدو دريس مسعود الحدث في الدوحة القطرية بعد الإطاحة بالرقم واحد عالميا تساند اوشير.

ونال البطل الجزائري مساندة الجمهور الجزائري المتواجد بقوة في الدوحة القطرية، اليوم الثلاثاء عندما واجه المنغولي اوشير.

كما خصت جريدة “ليكيب” الفرنسية تقريرا عما صنعه ابن مدينة وهران، الذي تألق بشكل ملفت للانتباه لكن لم يذهب بعيدا في المنافسة بعدما أطاح به الايطالي لومباردي.

ورغم ذلك، نال دريس مسعود إشادة كبيرة للمشوار الطيّب الذي يعتبر دفعة معنوية له في الفوز بإنجازات أكبر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/captio