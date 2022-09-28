بالفيديو.. البنزرتي:”جئت لتدريب فريق عملاق في المغرب العربي ولست ديكتاتوريا”

أكد المدرب التونسي الجديد لفريق، مولودية الجزائر، فوزي البنزرتي، أنه جاء لتدريب فريق عملاق في المغرب العربي الكبير.

البنزرتي قال في الندوة الصحفية التي عقدها أمسية اليوم الأربعاء بقاعة المحاضرات لملعب 05 جويلية الأولمبي.

“عندما اتصل بي الرئيس حاج رجم شعرت بالمحبة وكذا تمسكه بي من خلال لغة خطابه لذلك لم استطع قول لا”.

كما أضاف:”منذ مدة طويلة وأن أرغب في التدريب بالجزائر، ولم تسنح لي الفرصة، وبتوصلي لاتفاق مع المولودية حققت هاته الرغبة”.

قبل أن يختم:”المولودية من الفرق العملاقة في المغرب العربي الكبير ولست ديكتاتوريا في طريقة عملي”.