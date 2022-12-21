بالفيديو.. “البياسجي” يعلن عودة مبابي

أعلنت إدارة باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، عن عودة النجم كيليان مبابي إلى الفريق لمباشرة التحضيرات للتحديات المقبلة.

ونشرت إدارة الفريق الفرنسي مقطع فيديو لعودة كيليان، الأمر الذي يؤكد احترافية المرشّح ليكون احد أفضل اللاعبين في العالم.

و تألق مبابي بشكل لافت للانتباه في مونديال قطر و كان مرّشحا ليكون أفضل لاعب في الدورة لولا الخسارة القاسية أمام الأرجنتين في النهائي.

كما رحّبت إدارة الفريق باللاعب بتغريدة لها على الصفحة الرسمية لها على “تويتر” بـ “صباح الخير مبابي”.

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