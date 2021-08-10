بالفيديو.. البياسجي يُعلن ضم ميسي ويمنحه الرقم 30

أعلن سهرة اليوم الثلاثاء بصفة رسمية فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن ضمه للنجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

الحساب الرسمي للبياسجي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة للنجم القادم من فريق برشلونة الإسباني داخل ملعب حديقة الأمراء.

وأرفق الحساب الصورة التي أظهرت ميسي حاملا لقميص فريقه الجديد بعبارة:”يسعد نادي باريس سان جيرمان أن يعلن عن توقيعه مع ليو ميسي عقداً لمدة عامين، مع سنة إضافية اختيارية”.

وقرر قائد المنتخب الأرجنتيني ارتداء القميص رقم 30 مع النادي الباريسي.