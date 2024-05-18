بالفيديو.. الترجي التونسي يحيي القضية الفلسطينية بـ “تيفو” خرافي

أعاد جمهور الترجي التونسي، اليوم السبت، بمناسبة مواجهة فريقه أمام الأهلي المصري القضية الفلسطينية إلى أذهان العالم.

وصنع جمهور الترجي التونسي “تيفو” عالمي أصبح “ترند” على منصة “إكس” في تونس، برسالة عالمية متمثلة في لافتة بعنوان “صنع في غزة”.

واستغل جمهور “المكشخة” الحدث العالمي الكروي بينه و بين الغريم من أجل توجيه رسالة كذلك للحكام العرب و المسلمين بضرورة الالتفات وراء القضية الفلسطينية ودحر الكيان الصهيوني.

https://x.com/Aymenbdj/status/1791908669770068076