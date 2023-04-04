بالفيديو.. الترجي التونسي يكشف تفاصيل استقباله لأنصار شباب بلوزداد

نشرت إدارة الترجي التونسي عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فيديو لاستقبال المسؤولين عن النادي لأنصار شباب بلوزداد.

وعرف الفيديو عدد كبير لتصريحات انصار شباب بلوزداد الذي شكروا كثيرا المسؤولين عن الفريق التونسي عن حسن الاستقبال.

وقال رئيس شباب بلوزداد مهدي رابحي عن الاستقبال الجيّد من قبل التوانسة “بصراحة، كان الاستقبال جيد و شعرنا أننا في الجزائر و حتى التوانسة لما جاؤوا إلى الجزائر كان نفس الشيء”

“لا تفرقنا الا الحدود، هذه هي قواعد كرة القدم و الإخوة بين الفرق الكبيرة و الإخوان العرب”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption