الوطني بالفيديو.. التصريح الإعلامي المشترك لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الإسباني بقلم النهار أونلاين نشر في 20 جويلية 2026 - 23:58 شارك غرِّد أرسل 39 0 التصريح الإعلامي المشترك لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الإسباني رابط دائم : https://nhar.tv/PiP8t اقرأ أيضا 12 خيارا أمام حاملي البكالوريا الجدد للتسجيل الوطني 07 جويلية باسم رئيس الجمهورية.. الوزير الأول يعرب عن تقديره لإطارات وزارة الطاقة وسونلغاز وأعوانها الوطني 15 جويلية درجات حرارة قياسية تصل 46° إلى غاية يوم غد الأحد الوطني 11 جويلية رئيسة الهلال الأحمر الجزائري تؤدي واجبها الانتخابي بالعاصمة الوطني 02 جويلية رئيس الجمهورية يُخص باستقبال رسمي من قبل نظيره الألماني بـ"فيلا بورسيغ" ببرلين الوطني 16 جويلية تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات مساء اليوم الوطني 12 جويلية إطلاق ماستر جديد في تخصص إعلام باللغة الأمازيغية الوطني 14 جويلية السيدة الأولى تؤدي واجبها الانتخابي رفقة ابنتها الوطني 02 جويلية رفع مستوى التحذير.. درجات حرارة تتجاوز الـ49° حتى الأحد الوطني 17 جويلية رئيس الوزراء الإسباني يعزي الرئيس تبون في ضحايا حريق دار الأيتام الوطني 19 جويلية