بالفيديو…التعرض لأشعة الشمس الحارقة يؤدي للإصابة بسرطان الجلد

يحذر العديد من الأطباء المختصين المصطافين المتوجهين لقضاء يوم بالقرب الشواطئ من خطورة التعرض لأشعة الشمس الحارقة.

وهذا مخافة إصابتهم بمضاعفات قد تصيب البشرة والجلد على سواء سواء ما يزيد من خطورة الإصابة بسرطان الجلد.

وعبر الطبيب عمر فرحات أن التعرض للشمس ،بكثرة يؤدي الى ظهور الطفح الجلدي وبخاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن.

ومن جهتها أكدت مديرة البرنامج الصحي الخاص بموسم الإصطياف بوزارة الصحة،أن مدراء الصحة عبر الوطن وجت لهم تعليمات بضرورة إستقبال الحالات التي يمكن أن تعاني من ضربات شمس حارقة.

وصرح مدير الوقاية بوزارة الصحة الدكتور جمال فورار، أنه في ظل إرتفاع درجات الحرارة يجب إتباع الإجراءات الوقائية ،كون التعرض المباشر للشمس ولأطول فترة يمكن أن يؤدي للموت.