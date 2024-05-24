بالفيديو.. التقلبات الجوية تتسبب في توقيف مباراة شلغوم العيد والخروب

توقفت مباراة هلال شلغوم العيد وجمعية الخروب لحساب بطولة الهواة التي جرت بملعب “المظاهرات”.

وأوقف حكم المباراة، اليوم الجمعة، مجريت المقابلة، بسبب التساقط الكثيف لحبات البرد لدرجة أنه إكتسى الملعب ومعه مدينة شلغوم العيد حلة بيضاء. في حين لعبت مباريات أخرى تحت 35 درجة مئوية.

وتقريبا، في سابقة من نوعها، وقعت الظاهرة، في عز شهر ماي بعد هطول أمطار الخير، بشكل كبير، تسبب في توقفت اللعب، قبل أن تستأناف المباراة بعد هدوء العاصمة الجوية.