بالفيديو.. التمريرة الحاسمة رقم 12 هذا الموسم لغزال في الدوري التركي

الرياضة
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بالفيديو.. التمريرة الحاسمة رقم 12 هذا الموسم لغزال في الدوري التركي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

قدم سهرة اليوم الجمعة اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال التمريرة الحاسمة رقم 12 له هذا الموسم في الدوري التركي الممتاز.

غزال قاد فريقه بيشكتاش للفوز على المُضيف إسطنبول باشاك شهير بثلاثية لهدفين لحساب الجولة ال30 ومواصلة تصدر الدوري.

صاحب الرجل اليُسرى شارك أساسيا قبل أن يُقدم التمريرة الحاسمة في الهدف الثاني لفريقه الذي جاء في الدقيقة ال68 عن طريق ويلينتون.

غزال غادر الميدان في الدقيقة ال90+3 لكنه واصل تصدر ترتيب أحسن الممررين الحاسمين في الدوري التركي.


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