بالفيديو.. التونسي أيوب الحفناوي يتوج بذهبية البطولة العالمية للسباحة

حصد السباح التونسي أيوب الحفناوي، اليوم الأربعاء، الميدالية الذهبية، في البطولة العالمية للسباحة، الجارية فعالياتها باليابان.

وتمكن أيوب الحفناوي، من احراز هذه الميدالية الذهبية، بعد احتلاله المركز الأول في سباق 800 متر سباحة حرة.

كما أنهى السباح التونسي، هذا السباق بتوقيت قدره سبعة دقائق، و37 ثانية، ليهدي أول ذهبية لتونس في هذه البطولة العالمية.

يذكر أن أيوب الحفناوي، كان قد توج بالميدالية الفضية قبل يومين، بعد حصده المركز الثاني في سباق 400 متر.