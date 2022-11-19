بالفيديو.. الجالية الجزائرية تصنع الحدث قبل ودية الخضر ومنتخب السويد

كسرت جماهير المنتخب الوطني، من الجالية الجزائرية، هدوء مدينة مالمو، بالحماس الكبير الذي أبدته قبل ودية الخضر، ومنتخب السويد.

وتداول رواد مواقع النواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، للجماهير الجزائرية من أمام فندق المنتخب الوطني وسط مدينة مالمو.

كما أظهر الفيديو، الأجواء الحماسية التي صنعها المناصرين، بأهازيجهم والتي لفتت إليها أنظار الجميع، مؤكدين دعمهم الكامل لرفقاء رياض محرز.

يذكر أن المنتخب الوطني يواجه سهرة اليوم السبت، نظيره السويدي، في مباراة ودية تحضيرية، انطلاق من الساعة الثامنة والنصف.