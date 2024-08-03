بالفيديو.. الجزائريون حاضرون بقوة لدعم إيمان خليف

سجّلت الجماهير الجزائرية، حضورا قويا، في مدرجات القاعة الرياضية “آرينا” بشمال العاصمة الفرنسية باريس، من أجل دعم بطلة الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف.

وستلاقي إيمان خليف، عصر اليوم السبت، بداية من الساعة 16:22، نظيرتها من المجر، آنا لوكا هاموري، في ربع نهائي، وزن أقل من 66 كيلوغرام.

ونشرت الإذاعة الوطنية، فيديو قصير، يظهر الأجواء الحماسية، التي تصنعها الجماهير الجزائرية. بقاعة “آرينا” قبل دقائق عن انطلاق النزال.

من جهتها، نشرت وزارة الشباب والرياضة، فيديو آخر، يظهر العشرات من الجماهير الجزائرية. خارج قاعة النزال، والتي أبت إلا أن تأتي بقوة من أجل دعم. ابنة الجزائر، التي واجهت حملة شنعاء، من طرف وسائل الإعلام الغربية.