بالفيديو.. الجزائريون “هولوها” بعد ظهور علمهم في ملعب القاهرة

تفاعل الجزائريون الحاضرون في ملعب القاهرة الدولي بعد قيام اللجنة المُنظمة برفع الراية الوطنية، وهذا دقائق قليلة قبل مواجهة نيجيريا.

وإرتفعت أهازيج “وان تو ثري فيفا لا لجيري” ومُختلف الأغاني الوطنية تفاعلا مع “العلام”، مما يوضح تعلق الأنصار ببلدهم الجزائر.

ويصنع مُحبو “الخضر” صورا رائعة وهذا منذ وصولهم لأرض الكنانة في الساعات الماضية في رحلات خاصة للوقوف مع مُحاربي الصحراء.

يُذكر بأن أشبال جمال بلماضي سيدخلون بعد لحظات في أجواء المُربع الذهبي، عند مُلاقاة “النسور الممتازة” النيجيرية، في موعد كبير.