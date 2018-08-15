بالفيديو…الجزائريون يسحبون يوميا 12 مليار دينار لاقتناء كبش العيد

إتخذت مؤسسة بريد الجزائر عدة إجراءات تحسبا لعيد الأضحى المبارك، أين يتم العمل قدم وساق على توفير السيولة المالية.

وقال نافع ميزاري، المدير المركزي للإتصال بمؤسسة بريد الجزائر أن مراكز البريد ستفتح أبوابها يوم الجمعة قبل العيد.

من الثامنة صباحا إلى غاية منتصف الليل، كما يسجل بريد الجزائر إقبالا كبيرا للزبائن في هذه الفترات.

وأضاف ذات المتحدث، أن بريدج الجزائر يسجل 4 ملايين عملية سحب يوميا وهو ما يعادل 12 مليار دينار تسحب يوميا من قبل المواطنين.

أين قامت مؤسسة بريد الجزائر بضخ 90 مليار دينار تحسبا لعيد الأضحى المبارك.