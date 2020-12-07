بالفيديو.. الجزائري الأصل شرقي يتسبب في إصابة خطيرة لأوكيدجة

تعرض الدولي الجزائري أليكسندر أوكيدجة، لإصابة تبدو خطيرة نوعا ما على مُستوى الرُكبة، بعد تدخل خطير من النجم الصاعد ريان شرقي.

وغادر حارس المنتخب الوطني، أرضية الملعب وهو يتألم بشدة، ولم يكن قادرا على المشي سوى بعد مُساعدة طبيب الفريق وزملائه.

ولم يتردد حكم اللقاء، في إشهار بطاقة حمراء مُباشرة، في وجه الجناح الطائر لأولمبيك ليون، لأنه وضع صحة أوكيدجة في خطر.

ويُرتقب أن يُعلن نادي ماتز، في الساعات القادمة، نوعية الإصابة التي يعاني منها بطل إفريقيا، وهذا بعد خضوعه للفحوصات اللازمة.

يُشار بأن اللقاء بين أبناء منطقة “اللورين” و”لوال”، إنتهى بفوز هذا الأخير بثلاثية مُقابل واحد.

ونلفت النظر الى أن المُباراة شهدت تسجيل بولاية لهدف جميل، ومُلازمة بن العمري لمقاعد البدلاء طيلة الـ90 دقيقة.