بالفيديو.. الجزائري دريس مسعود يبلغ نهائي الجائزة الكبرى للجيدو
بقلم كريم تيغرمت
تأهل المصارع الجزائري دريس مسعود، اليوم السبت، إلى نصف نهائي الجائزة الكبرى للجيدو 2023، الجارية فعالياتها بمدينة زغرب الكرواتية.
وجاء تأهل الجزائري دريس مسعود (وزن 73 كلغ)، بعد فوزه في النصف النهائي، على المصارع الكوسوفي عقيل غجاكوفا.
وكان دريس مسعود، قد بلغ هذا الدور النصف النهائي، بعد فوزه على التركي ديميريل، في الدور الربع النهائي.
كما أطاح البطل الجزائري، بكل من المصارع ماسيروف، من لاتيفيا، ويانيس هاشم، من كندا، في الدورين الثاني، والثالث على التوالي.
ايبون عالمية من دريس مسعود في نصف النهائي ضد الكوسوفي عقيل غجاكوفا 😍😍 pic.twitter.com/AJdIQBX1KR
— Algerian Sports News🇩🇿 (@MohAlgSports) August 19, 2023
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