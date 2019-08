بالفيديو.. الجزائري “رغبة” يفتتح عداده مع “ليستر” بلمسة سحرية

وهز المُهاجم الشباك رفقة آمال “الفوكسيس” خلال المواجهة التي جمعتهم بنظيرهم “بلاكبيرن”، بلمسة سحرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

ويأمل صاحب الـ19 عاما أن يُقدم أفضل العروض الممكنة خلال الفترة القادمة مع فئة -23، على أمل ترقيته للأكابر مُستقبلا.

ويُمثل رأس الحربة الصاعد، حاليا منتخب أيرلندا التي تكون فيها، وستكون الفاف مُطالبة بتغيير جنسيته الرياضية إن أرادت خطفه مُستقبلا.

The best of the action from King Power Stadium as Ali Reghba opened his #lcfcu23s account in a 1-1 draw with Blackburn Rovers 💫 pic.twitter.com/4xY72bpuhJ

— Leicester City (@LCFC) August 19, 2019