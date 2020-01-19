بالفيديو.. الجزائري شرقي يُبهر بهدفين وتمريرتين حاسمتين مع ليون

أبهر الجزائري الأصل ريان شرقي، المُتابعين بمُستوى خيالي، خلال مُباراة كأس فرنسا، والتي جمعت بين ليون ونظيره نانت، أمس السبت.

وتمكن اللاعب الذي لم يتجاوز السادس عشرة من عمره، من توقيع ثنائية جميلة، وتقديم تمريرتين حاسمتين، إضافة لجلبه لركلة جزاء.

وتحصل صاحب المُراوغات السحرية، على إشادة مُنقطعة النظير في “ليغزاغون”، لدرجة أن صورته جاءت في واجهة الصفحة الأولى لجريدة “ليكيب”.

ومُنح خريج مدرسة “لوال”، علامة شبه مثالية بـ”9/10″، بإعتباره قام بكل شيء على أرضية ملعب “لا بوجوار”، رغم إفتقاده للخبرة.