بالفيديو.. الجزائر تشارك في احتفاليات ذكرى استقلال المكسيك

شاركت الجزائر في العرض الذي نُظم بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال المكسيك. وذلك بكتيبة من الحرس الجمهوري التابع للجيش الوطني الشعبي.

وغردت سفارة الجزائر على تويتر “تشرفت الجزائر بالمشاركة في العرض الذي نُظم بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال المكسيك. وذلك بفضل وجود كتيبة من الحرس الجمهوري للجيش الوطني الشعبي الجزائري”.