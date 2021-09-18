بالفيديو.. الجزائر تشارك في احتفاليات ذكرى استقلال المكسيك
بقلم نسرين محفوف
شاركت الجزائر في العرض الذي نُظم بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال المكسيك. وذلك بكتيبة من الحرس الجمهوري التابع للجيش الوطني الشعبي.
وغردت سفارة الجزائر على تويتر “تشرفت الجزائر بالمشاركة في العرض الذي نُظم بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال المكسيك. وذلك بفضل وجود كتيبة من الحرس الجمهوري للجيش الوطني الشعبي الجزائري”.
Argelia tuvo el honor de participar en el desfile organizado con motivo del Bicentenario de la independencia de México a través de la presencia de un contingente de la Guardia Republicana del Ejército Nacional Popular Argelino. pic.twitter.com/iO9sL9yVMG
— Argelia en México (@ArgeliaEnMexico) September 16, 2021
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