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بالفيديو..الجزائر تفتتح باب التسجيل أمام نيجيريا بنيران صديقة

الرياضة
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بالفيديو..الجزائر تفتتح باب التسجيل أمام نيجيريا بنيران صديقة
بقلم يونس رزيق

إفتتح المنتخب الوطني الجزائري باب التسجيل في الدقيقة الـ40 بنيران صديقة بعدما سجل المدافع ميكوغ ضد مرماه.


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