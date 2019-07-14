بالفيديو..الجزائر تفتتح باب التسجيل أمام نيجيريا بنيران صديقة

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لاتزال عائلة موامين بمنطقة وادي العلايق في ولاية البليدة تحت صدمة بعد فقدنها لطفلين في حادث انفجار قارورة سيرغاز لسيارة اجرة بمحطة الوقود "تمزقيدة" بمدينة…
حجزت مصالح أمن ولاية تيبازة ما يقارب 02 كغ من القنب الهندي و 5507 من المؤثرات العقلية.
واوقفت مصالح الامن بالولاية مجموعة إجرامية تنشط على مستوى…
لقي شخص في السّتينيات من العمر مصرعه، في حادث مرور وقع اليوم الإثنين، بأولاد ادريس بسوق أهراس.
ووفقا لبيان لمصالح الحماية المدنية، فإنّ الحادث الذّي وقع…
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