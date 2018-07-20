بالفيديو.. الجزائر تفوز على غينيا بيساو بحضور زطشي

فاز المنتخب الوطني لأقل من 15 سنة، على نظيره من غينيا بيساو، بنتيجة 2-1، في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن الألعاب الإفريقية للشباب 2018.

وشهدت هذه المبارات التي جرت بملعب سيدي موسى، تألق اللاعب محمد ريان قاسم، الذي أمضى ثنائية الخضر في الدقيقتين 28، و39.

وقلص منتخب غينيا بيساو، النتيجة، في الدقيقة الـ 46، من عمرالمباراة، عن طريق اللاعب جالطو تالا.

وشهدت هذه المباراة حضور رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، الذي وقف على مستوى المنتخب الوطني لأقل من 15 سنة، في هذه المنافسة.

يذكر أن المنتخب الجزائر يتواجد ضمن المجموعة الثانية إلى جانب غينيا بيساو، والكاميرون، بينما تضم المجموعة الثانية نيجيريا، المغرب، وجيبوتي.