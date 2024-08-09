بالفيديو.. الجماهير الجزائرية تصنع أجواء خيالية بقاعة “رولاند غاروس” دعما للملاكمة إيمان خليف

سجلت الجماهير الجزائرية، حضورها بقوة في قاعة رولاند غاروس بالعاصمة الفرنسية باريس، لدعم بطلة الجزائر، إيمان خليف.

والتي ستخوض، بعد قليل نزال نهائي الملاكمة فئة 66 كلغ، أمام منافستها الصينية، يانغ ليو، ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.

وصنعت الجماهير الجزائرية، أجواء حماسية داخل وخارج قاعة “رولاند غاروس”، حاملين الراية الوطنية، ومرددين عبارات دعم معنوية للملاكمة، إبنة ولاية تيارت، إيمان خليف، من أجل دفعها لتحقيق الميدالية الذهبية، الثانية لصالح الجزائر، في أولمبياد باريس، والرد على الحملات المسعورة التي طالتها من طرف الإعلام الغربي، والمشاهير العالمية.