بالفيديو.. الجماهير الجزائرية والتونسية يصنعون أجواء حماسية بالدوحة

صنعت أمس الجمعة، الجماهير الجزائرية رفقة التونسية أجواء حماسية بالعاصمة القطرية الدوحة، تحسبا لحضورها فعاليات كأس العالم 2022 بقطر.

بعد حلولهم بالأراضي القطرية، لحضور فعاليات كأس العالم، والتي من المنتظر أن تنطلق بداية من 20 نوفمبر لغاية 19 ديسمبر.

وظهرت الجماهير الجزائرية رفقة الجماهير التونسية في فيديو، تم تداوله عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي، مرددين عبارات:” جزائري تونسي خاوة خاوة”.

مبرزين الروح الأخوية والعلاقات الوطيدة بين الشعبين الجزائري والتونسي، وذلك قبل 8 أيام لإنطلاق مونديال قطر.