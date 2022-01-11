بالفيديو.. الجماهير تحتشد أمام فندق الخضر و محرز الأكثر طلبا

تنقل عدد كبير من الجماهير في مدينة دوالا الكاميرونية إلى الفندق الذي يقيم به الخضر لاستقبال حافلة المنتخب الوطني.

وكان النجم رياض محرز الاكثر طلبا من قبل الجماهير القاطنة بمدينة دوالا والعشرات من الجزائريين الذين كانوا حاضرين.

كما هتفت الجماهير الحاضرة بنجم مانشيستر سيتي الذي صنع الحدث أينما حلّ و ارتحل بالكاميرون.

الفيديو:

طالع أيضا:

وجه النجم الدولي الجزائري رياض محرز رسالة قوية ليلة مواجهة سيراليون الأولى في الكان.

قائد الخضر نشر صورة له من الحصة التدريبية لأبطال إفريقيا التي جرت الإثنين بدوالا الكاميرونية.

كما أرفق نجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي الصورة التي نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بعبارة:”دعنا ننطلق إن شاء الله”.

ويواجه الخضر منتخب سيراليون اليوم الثلاثاء بداية من الساعة الثانية زوالا بملعب جابوما في افتتاح مشوارهم في الكان.

وتحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن المباراة الأولى التي ستجمعهم بسيراليون، ضمن كان الكاميرون. كاشفا عن نواياه في هذه المواجهة.

وصرح بلماضي، خلال ندوته الصحفية: “سنأخذ جميع المنتخبات التي تواجهنا بجدية كبيرة”.

كما أضاف الناخب الوطني: “نحن ندرك جيدا بأن أي تراخ من جانبنا سيكلفنا غاليا لذا علينا بداية هذه المنافسة بشكل قوي وجيد”.

وتابع جمال بلماضي: “علينا أن نكون حاضرين وبقوة، مثلما كنا عليه في كان 2019، وكل اللاعبين واعون بذلك”.

وطمأن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “شرف الدين عمارة” جميع الجزائريين بخصوص الظروف التي يتواجد عليها الخضر بمدينة دوالا.

عمارة قال حصريا للنهار على هامش تواجده بالملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

“الحمد الله، الظروف جيدة ومواتية بمدينة دوالا،أين يتواجد المنتخب الوطني الجزائري للتحضير لمواجهة سيراليون”.