بالفيديو.. الجماهير تغزو ملعب “سيق” تحسبا لمباراة الجزائر واسبانيا

يشهد ملعب “سيق” بمعسكر، توافد جماهيري كبير للجزائريين، تحسبا للمباراة التي ستجمع المنتخب الوطني لأقل من 18 عاما بنظيره الاسباني.

وتوافد الجمهور الجزائري على مدرجات ملعب “سيق” في وقت مبكر من نهار اليوم الأحد، لحضور أول مباراة من الألعاب المتوسطية.

كما ستمنح الجماهير الجزائرية دعم كبير لأسبال المدرب سلاطني، في مواجهتهم القوية أمام نظرائهم من اسبانيا.

ومن المقرر أن يسجل الناخب الوطني جمال بلماض، حضوره في هذه المباراة، رفقة مدرب المنتخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة.