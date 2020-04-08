بالفيديو.. الجيش على أشد الإستعداد لمواجهة أي تفشي لكورونا

أكد اللواء المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية، أنّ وزارة الدفاع الوطني اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بالهياكل الصحية التابعة للجيش.

وقال المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية، في حوار نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع على الفايسبوك، أنه تم توفير الكاشفات الحرارية عن بعد بجميع الوحدات والمستشفيات العسكرية، بالإضافة إلى وضع كاميرات حرارية.

ويأتي ذلك، بهدف التعرف على كل شخص، حرارة جسمه مرتفعة، يضيف اللواء.

وأورد اللواء، أن هذه التجهيزات المتواجدة أساسا في المداخل، تكشف كل شخص درجة حرارته مرتفعة، حيث يتم على الفور عزله وإجراء الفحوصات الضرورية له.

وأضاف ذات المتحدث، أنّ على مستوى كل وحدة عسكرية يتواجد طبيب عام يتخذ القرار عند الإشتباه بحمل أي شخص للفيروس.

وتابع اللواء، أنه وفي حال إكتشاف إصابة بالفيروس، سيتم إرسال الشخص المعني على الفور إلى المستشفى العسكري الجهوي، حيث تتوفر أقسام متخصصة للتكفل بهذا المرض.

وكشف اللواء، أن حوالي 70 من إمكانيات المستشفيات العسكرية مسخرة لمواجهة فيروس كورونا، ناهيك عن استحداث رواق في كل واحد منها مخصص لمعالجة المصابين بكورونا.

وأضاف اللواء أنه تم استحداث وحدات لمعالجة المصابين بفيروس الكورونا، وإلى جنبها وحدات الانعاش، وتركها احتياطا في حال تفشي المرض.

وكشف اللواء، أن الجيش يتوفر على العديد من المستشفيات الميدانية، التي يمكن استخدامها في أي مكان، وتتوفر على الاستشفاء والمخابر وأجهزة الكشف بالراديو وكل المستلزمات الضرورية.

وأضاف ذات المسؤول، أن الهياكل الصحية للجيش، مدعمة بسيارت إسعاف، 99 بالمائة منها جديدة، ومزودة بمختلف التجهيزات الطبية، وسيتم توجيهها للصحة العمومية في حال إقتضى الأمر ذلك.

وذكر اللواء بضرورة التحلي بالانضباط في مواجهة فيروس كورونا، من خلال التقيد بارشادات الوقاية للحد من انتشار الفيروس.

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