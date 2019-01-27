بالفيديو .. الجيش يتدخل لفك العزلة عن قرى ومداشر سوق اهراس والطارف

تدخلت قوات الجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية الخامسة، لفك العزلة وفتح الطرقات لتمكين السكان من قضاء حوائجهم.

واستعملت قوات الجيش كاسحات الثلوج لفتح الطرقات وفك العزلة عن سكان القرى المعزولة، خاصة بسوق اهراس والطارف.

ودخل أفراد الجيش الوطني الشعبي إلى بيوت بعض المواطنين، للإطمئنان على حالتهم وتقديم الإسعافات للمرضى وكبار السن.

كما منح أفراد الجيش الوطني الشعبي لبعض السكان الذين احتاجوا للأدوية، أدوية لتجاوز الظروف الحالية خاصة ما عزل الثلوج لقراهم.

وأوضح الفيديو تقرب عناصر الجيش الوطني الشعبي مع شباب وأطفال المنطقة، الذين كانوا يجدوا يشاهدون عملية فتح الجيش للطرقات.