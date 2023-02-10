بالفيديو.. الجيولوجي الهولندي الذي توقع زلزال تركيا يكشف تداعياته على المنطقة

عاد العالم والباحث الهولندي المختص في الزلازل فرانك هوغيربيتس، لإثارة الجدل مجدداً. حيث كشف أن المنطقة كلها تعيد التموضع والتشكل بعد الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا.

وكشف أن الزلازل الكبيرة في وسط تركيا تسببت في حدوث تغيير كبير في توزيع الضغط في جميع أنحاء المنطقة. ورافق ذلك نشاط زلزالي وصولاً إلى فلسطين، لافتاً إلى أن المنطقة تعيد التموضع.

وأضاف “نتيجة لذلك فإن هناك نشاطا زلزاليا وصولا إلى فلسطين. من الواضح أن المنطقة تعيد وضع استقرارها”.

أتت التصريحات الجديدة بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة العالم الهولندي. التي “تنبأ” فيها بحدوث الكارثة بأدق التفاصيل قبل وقوعها، في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر قبل أيام من الكارثة.

وأكد أن الزلازل تميل للحدوث عندما تصل كواكب إلى مواقع محددة في النظام الشمسي.