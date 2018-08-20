بالفيديو …”الحاج طيطح” يسترجع ذكريات 20 أوت 1955

أخبار الجزائر
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بالفيديو …”الحاج طيطح” يسترجع ذكريات 20 أوت 1955
بقلم هاجر سخري

عاد المجاهد “الحاج طيطح” إلى ذكريات الماضي المجيد وأهم محطات حياته إبان الاستعمار الغشيم.

الذي أودى بحياة مليون و نصف مليون شهيد الّذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل كرامة و سيادة الوطن.

وقف الحاج طيطح أثناء حديثه ،أمام أنشودة كانوا يرددونها أيام الثورة التحريرية ملقيا إياها بنبرات تقشعر إليها الأبدان .

فيما وجه المجاهد من مكرفون “النهار “، رسالة للشباب بمناسبة يوم المجاهد الّذي يصادف 20 أوت من كل سنة.

إلى تحلي بالأخوة و التوحد كيد واحدة، آملا و متمنيا أن يتسم شباب هذا العصر بالوطنية و حب البلاد.

داعيا الموالى عزّ وجلّ أن يحمي الجزائر من أي شر و دوام السكينة فيها.


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