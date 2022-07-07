بالفيديو.. الحارس مرباح يرتكب خطأ فادحا في داربي المغرب

إرتكب اليوم الخميس الحارس الدولي الجزائري لفريق الرجاء البيضاوي، غايا مرباح، خطأ فادحا في داربي المغرب.

وتسبب مرباح في هفوة قاتلة خلال لقطة استقبال فريقه للهدف الأول للوداد البيضاوي الذي سجله يحيى عطية الله.

حيث حاول مرباح مراوغة لاعبين من الوداد ليفشل ويشتت الكرة التي وصلت للمدافع عطية الله الذي سددها في الشباك.

وانتهى اللقاء الذي احتضنه ملعب الزاولي بالدار البيضاء في ربع نهائي كأس العرش بهدفين دون رد.