بالفيديو.. الحجاج يؤدون الركن الأعظم على جبل عرفات

يقف حجاج بيت الله الحرام، على جبل عرفات اليوم السبت، لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفات.

ويبدأ الوقوف في جبل عرفات مع شروق شمس يوم التاسع من ذى الحجة. حيث يخرج الحاج من منى متوجهًا إلى عرفة للوقوف بها.

وعرفة أو عرفات مسمى واحد عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم. وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة الذي يصل طوله إلى 300 متر.

وفي هذا اليوم العظيم ينشغل الحاج بالتلبية والذكر ويكثر من الاستغفار والتكبير والتهليل ويتجه إلى الله- عز وجل- خاشعا متضرعا. ويجتهد في الدعاء لنفسه وأهله وأولاده ولإخوانه المسلمين جميعا.