بالفيديو.. الحجاج يرمون جمرة العقبة بعد أدائهم “الركن الأعظم”

شرع حجاج بيت الله الحرام، اليوم الجمعة، في رمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى.

وتوافد مئات الحجاج إلى منشأة الجمرات في مشعر منى لتأدية هذه الشعيرة، وذلك بعد يوم من الوقوف بعرفة، الذي يعتبر ركن الحج الأكبر.

وبعد رمي جمرة العقبة الكبرى التي يجب أن يرميها الحاج بملابس الإحرام، يقوم بذبح أضحيته.

ومن ثم القيام بـ”التحلل الأصغر”، إذ يصبح بإمكانه خلع ملابس الإحرام، وحلق شعره.

ويستمر رمي جمرة العقبة من طلوع شمس اليوم الأول من عيد الأضحى، إلى ساعة الزوال.

وأدى المصلون صباح الجمعة صلاة عيد الأضحى في المسجد الحرام، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، حسب وكالة الأنباء السعودية.