شرع حجاج بيت الله الحرام، اليوم الجمعة، في رمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى.
وتوافد مئات الحجاج إلى منشأة الجمرات في مشعر منى لتأدية هذه الشعيرة، وذلك بعد يوم من الوقوف بعرفة، الذي يعتبر ركن الحج الأكبر.
وبعد رمي جمرة العقبة الكبرى التي يجب أن يرميها الحاج بملابس الإحرام، يقوم بذبح أضحيته.
ومن ثم القيام بـ”التحلل الأصغر”، إذ يصبح بإمكانه خلع ملابس الإحرام، وحلق شعره.
ويستمر رمي جمرة العقبة من طلوع شمس اليوم الأول من عيد الأضحى، إلى ساعة الزوال.
وأدى المصلون صباح الجمعة صلاة عيد الأضحى في المسجد الحرام، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، حسب وكالة الأنباء السعودية.
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• (اضغط على اللايك ❤ دعماً لنا) . #السعودية l بالفيديو… الحجاج يرمون جمرة العقبة بعد أدائهم "الركن الأعظم" . الجمعة، 31 يوليو 2020 . يبدأ حجاج بيت الله الحرام، فجر الجمعة أول أيام عيد الأضحى، رمي الجمرات في مشعر منى، وذلك بعد وقوفهم الخميس، على صعيد عرفات، قبل أن يبيتوا في مزدلفة. ووقف الحجاج في صعيد عرفات وسط أجواء معتدلة مع زخات المطر التي هطلت على المشاعر المقدسة. وأعلن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد بنتن "نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، وفق البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة". وقال بنتن إن "الحجيج وصلوا إلى مسجد نمرة في الوقت المحدد لأداء صلاتي الظهر والعصر وحضور خطبة عرفة". ويبدأ الحجاج، الجمعة، رمي جمرة العقبة، بعد مبيتهم في مزدلفة التي وصلوها بعد مغيب شمس أمس الخميس، حيث سيتبع رمي جمرة العقبة، طواف الإفاضة في الحرم المكي، ثم ينحرون ويذبحون الأضاحي. • • < كن مع الحدث أولاً بأولا … hanialfardan< #اخبار #صحافة #دولية #رياضة #منوعات #صحة #تقنية #اكسبلور #البحرين #السعودية #الامارات
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