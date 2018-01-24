بالفيديو .. الحراقة الذين أنقذتهم باخرة الجزائر2 في عرض البحر

أخبار الجزائر
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بالفيديو .. الحراقة الذين أنقذتهم باخرة الجزائر2 في عرض البحر
بقلم م . فيصل

أظهر الفيديو الذي تم تداوله، اليوم الأربعاء، 10 حراقة في عرض البحر، بزورق مطاطي على وشك الغرق أنقذتهم باخرة طاسيلي2.

وحسب شاهد عيان، أنهم كانوا يسيرون بإتجاه وهران، وشاهدوا من بعيد شيئ غريب، وعند الإقتراب تبين أنهم حراقة.

وأضاف، أن الزورق الذي كان فيه الحراقة كان مثقوب وعلى وشك الغرق، حيث مرت عليهم عدة بواخر ولم ينقذوهم.

وصرح أيضا، أنه تم إنقاذهم من طرف باخرة الجزائر2 وأوصلتهم حتى سواحل مستغانم .

وللتذكير، تمكنت باخرة الجزائر2 من إنقاذ عشرة حراقة في عرض البحر، بعد غرق القارب الذي كان يقلهم نحو الضفة الأخرى.

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