بالفيديو..الحر يتسبب في تعطل المكيفات الهوائية بتندوف

تعرف المناطق الجنوبية وخاصة الصحراوية ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة خلال هذه الأيام، الأمر الذي جعلهم يعيشون أوقاتا صعبة.

ووفق ما رصدته كاميرا”النهار”، فإن سكان الجنوب يعانون الأمرّين، فمن جهة إرتفاع درجة الحرارة ومن جهة أخرى الأعطاب التي تصيب أجهزة المكيفات.

وقال أحد المواطنين، إنّ درجة الحرارة تصل حوالي 50 درجة، وهو ما يؤدي لتوقف المكيفات عن العمل.

وأوضح حيدا كوريتي، مصلح المكيفات الهوائية، أنّ المكيفات تتعطل لدى المواطنين بدءا من ساعات الزوال، وأنه يضطر أحيانا

للذهاب إلى منازل المواطنين ومقر إقامتهم من أجل إصلاح الأعطاب وتوفير خدمة حتى يتمتع قاصدوه بنسمات باردة تخفف من درجة الحرارة المسجلة.