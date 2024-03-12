بالفيديو.. الحساب الرسمي لدوري روشن يثني على فنيات محرز وسعيود

حظي الثنائي الدولي الجزائري، رياض محرز، وأمير سعيود، بالثناء، نظير الفنيات التي يبدعان بها في دوري روشن السعودي.

ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن، على منصة “X”، مقطع فيديو، يبرز لقطتين للثنائي، محرز، وسعيود، خلال ترويضهما الكرة بطريقة فنية.

كما تم ارفاق هذا الفيديو، بتعليق جاء فيه: “سعيود، ومحرز، مع اللمسة الأولى السحرية”، في اشارة للطريقة الفنية لترويضهما الكرة.

يذكر أن كل من رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، وأمير سعيود، ركيزة نادي الرائد، يعتبران مكن أبرز نجوم دوري روشن السعودي.