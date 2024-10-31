بالفيديو.. الحساب الرسمي لكأس العالم يستذكر هدف الخضر ضد ألمانيا

استذكر الحساب الرسمي لكأس العالم، اليوم الخميس، هدف المنتخب الوطني، في مونديال 1982، بأقدام الأسطورة رابح ماجر.

ونشر الحساب الرسمي لكأس العالم، عبر منصة “X”، مقطع فيديو، لهدف المنتخب الوطني، في شباك ألمانيا، خلال نهائيات مونديال 1982، والذي حمل توقيع الأسطورة رابح ماجر.

وأشاد الحساب الرسمي لكأس العالم، على الهجمة المعاكسة للخضر، التي ككلت بهدف، بتعليق جاي فيه: “فن الهجمة المعاكسة.. رابح ماجر 1982”.

يذكر أن المتخب الوطني، فاز على نظيره الألماني، في نهائيات كأس العالم 1982، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.