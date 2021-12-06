بالفيديو.. الحصة التدريبية الأخيرة للخضر قبل مواجهة مصر

أجرى سهرة اليوم الإثنين المُنتخب الوطني الجزائري الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة مصر.

الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر صور الحصة التدريبية.

والتي عرفت حيوية كبيرة بين اللاعبين بالنظر للمعنويات العالية التي يتواجد عليها زملاء ياسين براهيمي.

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لقي النجم الدولي الجزائري لفريق سبورتينغ شارل لوروا البلجيكي “آدم زرقان” الاعتراف في بلجيكا.

ابن مدينة سطيف تواجد في التشكيلة المثالية للجولة ال17 من الدوري البلجيكي الممتاز.

خريج مدرسة أتلتيك بارادو قاد فريقه للفوز بثلاثية نظيفة أمام نادي ستاندار دو لياج في إطار الجولة الـ17 من الدوري البلجيكي.

كما تألق نجل اللاعب الدولي السابق ماليك زرقان في مشاركته مع الخضر خلال مواجهة جيبوتي.

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كشف إعلامي مصري بقنوات الجزيرة القطرية “أيمن عزام” عن رغبته في تتويج الخضر بكأس العرب للمنتخبات فيفا قطر 2021.

كما غرد الاعلامي المصري قبل مواجهة منتخب بلاده أمام محاربي الصحراء المقررة يوم الثلاثاء المُقبل.

وقال المصري عزام في التغريدة:”أي فريق ترشحونه للفوز بكأس العرب فيفا قطر 2021؟ أنا أتمنى أن يفوز المنتخب الجزائري باللقب”.

كما أضاف المصري :”أتمنى ذلك لأنه المنتخب الوحيد القادر على رفع علم فلسطين بعد فوزه بالكأس دون أن يحاسب في بلده من قبل سلطات بلاده”.

موعد ناري بين الخضر والمنتخب المصري

وسيكون المنتخب الوطني على موعد ناري عند مواجهة المنتخب المصري. في الجولة الثانية من دوري المجموعات من منافسة كأس العرب، يوم الثلاثاء بداية من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي. وحشدت القنوات العربية جيشا من الإعلاميين لتغطية مباراة المنتخبين.

كما ستعرف مباراة الجزائر ومصر حضور قياسي للجماهير بعد إنتهاء التذاكر التي خصصت للمباراة. في حين ستنقل المباراة على قناة “بي إن سبورت” كما ستخصص القناة الأولى “بي إن سبورت أش دي 1” تغطية خاصة لهذا الحدث.

وضمن المنتخبان التأهل بعد فوز كليهما على كل من لبنان والسودان في الجولتين السابقتين. كما ستواصل قناة “الكأس” تغطيتها للحدث الكروي الذي يجري بالعاصمة القطرية الدوحة. وستخصص هي الأخرى تغطية خاصة للحدث. كما سيسمح للمشاهدين متابعة القمة الكروية عبر الانترنت.

كما يتواجد الخضر والفراعنة، وسط موقف نادر، قبل المواجهة الحاسمة التي ستجمع بينهما غدا الثلاثاء، في ثالث جولات كأس العرب. ويتقاسم أشبال بوقرة وكيروش، صدارة مجموعتهم بالتساوي الكامل من جميع النواحي، حيث يستحيل حاليا الفصل بينهما بفارق الأهداف.

وتشير الأرقام، لتمكن الخضر ومصر من التسجيل في ست مناسبات لكل منهما، مع عدم إستقبال شباك أي منهما لأي هدف.

ومن غرائب الصدف، هو تساوي الخضر ومصر، حتى في ترتيب اللعب النظيف. ويمتلك الخضر علامة “-3” في “الفار بلاي”، بعد طرد مريزيق في مباراة لبنان، ولمصر نفس العلامة، بنيل لاعبيها لثلاث بطاقات منذ بداية الدورة.

ونظرا لكل هذه التفاصيل، فإن الخضر والفراعنة سيكونان مطالبين بتحقيق الفوز في اللقاء الختامي لدور المجموعات، لحسم الأمور بينهما.

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