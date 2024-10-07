بالفيديو.. الحكمات الجزائريات يخضن تربص “الفيفا” بوهران

تخوض سيدات التحكيم الجزائري، في الفترة الحالية، تربص “الفيفا” التكويني، وهذا بالقرية المتوسطية بوهران.

وانطلق هذا التربص التكويني، أمس الأحد، تحت إشراف المدير الوطني للتحكيم مهدي عبيد شارف، إلى جانب مساعدة التحكيم الدولي فريال أسماء وهاب.

ويشرف على المحاضرات النظرية والتطبيقية، في هذا التربص، مختصيين من “الفيفا”، على غرار ليم كي تشونغ، المختص في الجانب التقني، ونصر الدين شريفي المحتص في الجانب البدني.