بالفيديو..الحكم يحطم الاتحاد و يحرمه من نهائي رابطة الأبطال

فشل إتحاد العاصمة في الوصول الى نهائي رابطة أبطال إفريقيا بعد الهزيمة التي تعرض لها أمام الوداد البيضاوي اليوم في الدار البيضاء.

وخسر فريق إتحاد العاصمة بنتيجة 3- 1 في المباراة التي احتضنها ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

واستطاع وليد الكرتي تسجيل الهدف الأول في المباراة بالدقيقة 26، بعدما تمريرة بالعقب من بن شرقي.

ولعب أوناجم ركلة الحرة في الدقيقة 55 على يمين منطقة الجزاء، استقبلها بن شرقي برأسية قوية سكنت الشباك.

وراوغ فوزي يايا مدافع الوداد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 67 ، ولعب عرضية استقبلها عبد اللاوي الذي قلص الفارق

وتمكن اللاعب بن شرقي من إضافة الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 93 بعد إنفراده بالحارس محمد لمين زماموش.

ولعب الحكم دورا مهما في إقصاء أبناء سوسطارة.