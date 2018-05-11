بالفيديو.. الخرجة الوطنية الثانية لإستكشاف الونشريس بتيسمسيلت

انطلقت اليوم الجمعة بتيسمسيلت فعاليات الطبعة الثانية للخرجة الوطنية لاستكشاف الونشريس التي تقام تحت شعار “تيسمسيلت…شموخ الونشريس”.

بمبادرة من الديوان المحلي للسياحة والأنشطة الشبانية لبلدية تيسمسيلت بالتنسيق مع مجموعة استكشاف المناطق الجبلية بالجزائر.

وتعرف هذه التظاهرة مشاركة أزيد من 80 شابا من محبي الاستكشاف و السياحة وهواة التصوير من 18 ولاية.

وتميز اليوم الأول من هذا الحدث بتنظيم جولة سياحية بالمعالم والأماكن التي تزخر بها منطقة الونشريس.

المتمثلة في منطقة “متيجة” ببلدية برج بونعامة و”بين الكيفان” وغابة “عين عنتر” ببوقايد.

ويتضمن البرنامج زيارة استكشافية إلى سد “كدية الرصفة” ببلدية بني شعيب والمنابع الحموية بسيدي سليمان ومنطقة “عين قرقور” بخميستي.

إضافة إلى إقامة أنشطة ذات صلة بالرياضات الجبلية منها تسلق قمة “سيدي اعمر” بجبل الونشريس بلدية برج بونعامة والمشي.

وتم التخييم مساء اليوم عند معلم الشجرتين الألفيتين “سلطان وسلطانة” بغابة “عين عنترفي بلدية بوقايد.

كما نظمت بالمناسبة خرجة سياحية لهواة التصوير الفوتوغرافي المشاركين

وبرمجت سهرات فنية وأنشطة ثقافية وترفيهية وتقديم قراءات شعرية لفائدة المشاركين.