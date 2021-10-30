بالفيديو.. الخزري يسجل هدف عالمي في شباك أوكيدجا

تلقى الدولي الجزائري ألكسندر أوكيدجا، حارس مرمى نادي ميتز الفرنسي، هدف عالمي، خلال المواجهة التي جمعتهم بنادي سان تيتيان.

وشارك أوكيدجا أساسيا، ضمن تشكيلة ناديه، في هذه المباراة التي جمعتهم بنادي سان تيتيان، لحساب الجولة الـ12 من الليغ1.

وكان رفقاء حارس الخضر، متقدمين بـ1-0، قبل أن يعدل التونسي وهبي الخزري، النتيجة لصالح سان تيتيان، بتسديدة من وسط الميدان.

ويتحمل ألكسندر أوكيدجا، قدر كبير من المسؤولية في هذا الهدف، بسبب تواجده خارج منطقة الجزائر، ما صعب عليه صد تسديد الخزري.