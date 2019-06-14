بالفيديو.. الخضر رفقة الكاميرون ومالي يقفون على تحضيرات قطر لمونديال 2022   

الرياضة
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بالفيديو.. الخضر رفقة الكاميرون ومالي يقفون على تحضيرات قطر لمونديال 2022   
بقلم كريم.تيغرمت

إطلع الطاقم الفني وبعض لاعبي المنتخب الجزائري، رفقة نظرائهم من مالي والكاميرون، على تحضيرات قطر، الخاصة بمونديال 2022.

واستغلت دولة قطر، تواجد المنتخب الجزائري بنجومه في الدوحة، لقيادتهم في زيارة مرفوقة بالشرح، للمنشآت المنجزة، وأخرى جاري إنجازها، إستعدادا لمونديال 2022.

وقاد الناخب الوطني جمال بلماضي، ممثلي المنتخب الوطني، في هذه الزيارة، مرفوقا بكل من حكيم مدان، عزيز بوراس، ياسين براهيمي، رياض محرز، ويوسف عطال.

وأظهرت دولة قطر في هذه الزيارة، لضيوفها، تاريخ قطر مع الأحداث الرياضية العالمية، والمشاريع العملاقة التي تهدف لتحضيرات، قصد إنجاح مونديال 2022.


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